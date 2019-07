De tropen in Europa: de verraderlijke streken van virussen, vleermuizen, tijgermuggen en reuzenteken

'Als we niet snel en accuraat ingrijpen, kan ook bij ons een epidemie uitbreken'

Eén van de insecten waar men zich zorgen over maakt, is de tijgermug, die virussen als het dengue-, chikungunya- en zikavirus op de mens kan overbrengen en vanuit het warme zuiden naar noordelijker streken oprukt. Omdat de tijgermug ook al in ons land is waargenomen, werd in 2017 het project Monitoring van Exotische Muggen (MEMO) opgestart, om exotische muggensoorten tijdig op te sporen en te verhinderen dat ze zich hier definitief vestigen. De coördinator is Wim Van Bortel, insectendeskundige van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.

Wim Van Bortel «Van de tijgermug of Aedes albopictus hebben we vorig jaar op vijf plaatsen in ons land zeventig exemplaren gevonden. Onder andere bij een importeur van lucky bamboo, een sierbamboe die vooral uit China komt, en in enkele bedrijven die in tweedehandsautobanden handelen. Die banden komen uit de hele wereld en de eitjes van de muggen reizen erin mee. Die vondsten waren niet verrassend: in het verleden hebben we op die plekken ook al tijgermuggen aangetroffen. Nieuw is dat we ze vorig jaar ook gevonden hebben op parkeerterreinen langs de Route du Soleil in Luxemburg. Wellicht zijn de muggen met de auto meegereisd uit Frankrijk of Duitsland, waar ze zich al definitief gevestigd hebben.»