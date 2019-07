Glenn Close: 'Ik heb ook weleens een nare ervaring gehad met een beroemde acteur'

Haar hoofdrol in ‘The Wife’ leverde Glenn Close al de zevende Oscarnominatie uit haar carrière op, maar ook deze keer was het nét niet voor de actrice. Niet zij, maar Olivia Colman ging enkele maanden geleden met het felbegeerde beeldje naar huis, voor haar rol in ‘The Favourite’. De lijst van films waarvoor Close genomineerd is, bewijst wel hoe veelzijdig de actrice is, en hoe rijk en lang haar carrière: in 1983 kreeg ze voor het eerst een nominatie voor haar bijrol in ‘The World According to Garp’, daarna volgden onder meer de sportfilm ‘The Natural’, kostuumdrama ‘Dangerous Liaisons’, en tussendoor brak ze natuurlijk ook wereldwijd door als femme fatale in de thriller ‘Fatal Attraction’.