'Misschien ziet iedereen mij als een dronken kabouter, maar dat geeft niet: men is tenminste vriendelijk'

Conor O’Brien «Onlangs bezocht ik het Alhambra in Granada. Ik was absolutely blown away door zoveel schoonheid, ik had zelfs het gevoel dat ik niet de tijd had om het allemaal in één keer in me op te nemen. De bergen eromheen vond ik eigenlijk nog mooier: als je daar stond, kon je heel het Alhambra in volle glorie op de heuvelrand zien liggen, in die rozige natuursteen. De avondzon scheen, ik had een koud pintje vast...

»Ik heb ook even in Barcelona gezeten: vrienden gezien, naar lokale optredens gaan kijken... De jazzscene is er ongelofelijk. Ik had geen bagage mee, alleen (blaast een halve noot in de telefoon) mijn flügelhorn. Ik verbleef op het appartement van een kameraad, waar er ook een gitaar stond, dus daar heb ik dan toch wat muziek opgenomen. Het is zelfs zover gekomen dat ik wat kromme Spaanse zinnen heb ingezongen: ik ben eens benieuwd of die mijn volgende plaat zullen halen, want toen ik het liet horen aan een Spaanse vriendin, zei die met een bezorgde blik dat ik misschien toch beter wat meer zou oefenen (grijnst).»