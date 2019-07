'Ik vind het fijn als mijn gast live tot een soort inzicht komt'

Janine Abbring (43) heeft haar hond Tess meegebracht naar het Hilversumse café waar we hebben afgesproken. Zij en Tess zijn altijd samen, de hond reist mee per bakfiets en ligt tijdens de uitzendingen – ‘VPRO Zomergasten’ gaat telkens drie uur live – in de kleedkamer. De bakfietstrip naar het café is een zeldzaam uitje in weken waarin Abbring zich steeds meer afzondert. Privéafspraken maakt ze bijna niet meer, met andere werkzaamheden is ze een maand geleden gestopt. ‘Het voelt als een tunnel waar ik inga, met aan het eind van de tunnel de eerste uitzending.’

Met Tess wandelt ze vier keer per dag in het bos dat grenst aan haar tuin, verder zit ze alleen maar te lezen en video’s te bekijken. Het hele oeuvre van schrijfster Hanna Bervoets, alle boeken en columns van Maxim Februari. Eerder dit jaar ging ze naar Manchester en Parijs om twee voorstellingen bij te wonen van haar laatste gast, regisseur Ivo van Hove.