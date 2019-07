De zomer van (ss): 'Italië zonder de oplichterij, Frankrijk zonder het snobisme'

’t rijk voor u alleen

Een essentieel onderdeel van en een goede norm voor een geslaagde vakantie is: plots beseffen dat je vergeten bent welke dag het is. Dat overkwam mij laatst op het water in het Zwitserse Vierwoudstrekenmeer. Die Vierwaldstättersee is een prachtig meer dat aan de ene kant uitloopt op Luzern – een charmant provinciestadje dat minder ingedommeld is dan het lijkt (ik zag er ooit Steely Dan, da’s alsof die in België in Genval zouden optreden in plaats van in het Sportpaleis). Aan de andere kant kijk je uit op de Italiaanse grens. Op het meer varen nog negentiende-eeuwse stoombootjes. Het meer is groot, dus met een rondvaart ben je een halve dag zoet. De stoom is vervangen door elektriciteit, maar op dat detail na is tuffen op dat anachronistische overzetbootje een tijdloze, haast meditatieve belevenis. Eten aan boord van een Dampfschiff kan ook. De kost is simpel, maar zoals iedereen die ooit voer, zeilde of dobberde, weet: middelmatig eten smaakt nergens zo goed als op het water.

'Rondvaren op het Zwitserse Vierwoud­strekenmeer: een meditatieve belevenis'