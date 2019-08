De memoires van een meisje van plezier: 'Het is dikwijls nogal eentonig. Er zijn veel mannen die lessen zouden moeten krijgen, over hoe ze met een vrouw haar muis moeten spelen'

(Verschenen in Humo 3209 op augustus 2009)

Cabaretmeisje Chantal «In mijn eerste club ben ik toevallig terechtgekomen. Op mijn achttiende had ik van mijn spaarcentjes een caravan gekocht, waarmee ik op een camping in Stekene was gaan wonen. Op een dag ging ik met mijn vriend fietsen in Nederland. Net over de grens, in Hulst, kwamen we voorbij Club 129, bij Charlie. We stopten er om iets te drinken, en ik heb daar dan maar meteen gesolliciteerd (lacht).

»Club 129 was mijn glorietijd als ‘Chantal’. Charlie was één van de beste bazen die ik ooit heb gehad. Zijn club was echt groot: zwartleren salons, warmrood tapijt, een lange toog, een enorme open haard en een podium om te dansen. Achter de open haard lagen de kamers, met allemaal bubbelbaden. Grote, waar je met vier, vijf tegelijk in kon. Als er een groep vrienden binnenkwam, kropen we met z’n allen in zo’n bad. Ik werkte graag in die club. Ik heb er enorm veel plezier gemaakt en enorm veel poen gepakt – ik zag Charlie als mijn baas, niet als mijn pooier.