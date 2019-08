In 2011 werd zijn verhaal verfilmd met James Franco in de hoofdrol. Bekijk hier de trailer van de film '127 hours'

(Verschenen in Humo 3348 op 2 november 2004)

Negenentwintig is te jong voor een armprothese. Maar de makkelijk lachende Aron Ralston geeft er niet om dathij zijn rechterhand kwijt is en dat ze vervangen is door een kunststoffen grijper (waarmee hij soms nadenkend aan zijn kin plukt). Had zijn échte hand nog aan zijn lijf gezeten, dan had niemand ooit van Aron Ralston gehoord. Dan was er alleen een krantenberichtje geweest over een klimmer die in een woestijnkloof van Utah verrast was geworden door een vallende rots waarbij zijn hand gekneld raakte tussen de rots en de rotswand, en het artikel zou ermee geëindigd zijn dat de ongelukkige jongeman na een week gestorven was van honger en dorst.