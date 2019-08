De terribelste toeristenverhalen: 'De GPS zei: rij hier de supermarkt in. Dus dat deed ik'

(Verschenen in Humo 3543 op 28 juli 2008)

'Ja hoor: Fawlty Towers bestaat écht – en nog wel in Torquay, het badplaatsje waar ook de serie zich afspeelt. Een verbouwereerde gast: ‘Toen ik vroeg of ik wat fruit bij mijn ontbijt kon krijgen, brulde de eigenaar dat ik onmiddellijk het hotel moest verlaten!'

Geloofd zij de GPS!

Het begint al bij het boeken van de reis. Zo kwam een Brits koppel dat last minute-tickets gekocht had voor het bruisende Sydney niet down under terecht, maar wel up north in Sydney, Canada. Inwonertal 25.000, en vooral bekend vanwege zijn gesloten staalovens en steenkoolmijnen. Naar eigen zeggen roken de twee toeristen pas onraad toen ze onderweg moesten overstappen op een toestel voor vijfentwintig personen: ‘Het leek ons nogal sterk dat zo’n vliegtuigje helemaal naar Australië zou gaan.’

De 21jarige Duitser Tobias Gutt maakte een spelfout toen hij via het internet zijn ticket wilde bestellen: in plaats van ‘Sydney’ tikte hij ‘Sidney’ in. De reis bracht hem van Berlijn helemaal naar Portland in het noordwesten van de VS. Daar moest hij plaatsnemen in een klein propellervliegtuig ‘dat obscure dorpjes als Missoula, Helena en Billings aandeed’. Die obscure plaatsjes waren in werkelijkheid wel steden met 25.000 tot 100.000 inwoners, maar dat kon niet verhinderen dat hij onderweg was naar Sidney, Montana (5.000 inwoners en hoofdzakelijk suikerbietenindustrie). Het grote Sydney lag nog eens 14.000 km verderop, en voor die bestemming moest de ‘slechtste toerist aller tijden’ een nieuw ticket nemen. De nieuwe technologie kan een mens in de steek laten, maar hetzelfde kan ook gebeuren met al te oude reisgidsen.