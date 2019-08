15 Minuten Beroemd: Davey uit 'De mol': 'Van mijn oude vriendenkring blijft niet veel meer over'

'Al tijdens de opnames van 'De mol' zei ik tegen iedereen dat Margo nog potten zou breken. Je kunt haar niet níét graag zien.'

‘Eline is de mol,’ kruiste twee jaar geleden aan in een allesbepalende vragenlijst, ergens in Zuid-Afrika. Hij had het bij het juiste eind, en Davey won het tweede nieuwe seizoen van ‘De mol’, een jaargang waarvan de winnaar achteraf gezien langer in de kijker liep dan de mol zelf. Even leek heel Vlaanderen zich te verdringen om Davey persoonlijk te feliciteren. Brasschaat-haar, tatoeages, een gezonde dosis je-m’en-foutisme én een mooie vriendin: hij had het allemaal.

Davey van Rode «Bij Woestijnvis hadden ze me vooraf duidelijk gemaakt dat ik waarschijnlijk op wat aandacht zou kunnen rekenen: volgens hen zag ik er jong en sympathiek uit, en dat zou mensen aanspreken. Maar ik denk dat ze onderschat hadden hoeveel succes we als deelnemers zouden hebben. Bij ons was het nog waanzinniger dan het jaar daarvoor: toen begonnen ze nog uit het niets met ‘De mol’, terwijl wij surften op de hype van het vorige seizoen.»