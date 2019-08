15 Minuten Beroemd, Jos en Rosa, het enige 'Hotel Römantiek'-koppel: We horen elkaar graag snurken: als dat geen liefde is!'

Hij noemt haar ‘m’n engeltje’, voor haar is hij ‘m’n hartje’. Met de liefde tussen Jos (63) en Rosa (74), het koppel uit het eerste seizoen van ‘Hotel Römantiek’ in 2017, zit het nog snor.

Jos «De boekskes weten ons nog altijd te vinden. Gisteren hebben we een interview gegeven aan iemand van Nota Bene, het magazine van de notarissen.»

Rosa «Ik had er nog nooit van gehoord, maar blijkbaar ligt het in elke wachtzaal. Het interview duurde een uur of twee, met daarna nog een uitgebreide fotoshoot. In de buurt was er net een groep jonge mensen aan het yogaën. De fotograaf vroeg of we niet even wilden meedoen. Waarom niet? Als we daarmee het notarisblaadje kunnen opfleuren (lacht).»

HUMO Worden jullie dat constant aan jullie mouw trekken niet beu?