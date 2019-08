15 Minuten Beroemd Ken Delissen, deelnemer 'Taboe':' Liever de bankrekening dan het haar van Kevin De Bruyne'

'Dankzij 'Taboe' is leven met een beperking voor even bespreekbaar gemaakt, maar nu is het de beurt aan andere taboes'

‘Wie we daar hebben!’ Het borrelde spontaan in ons op toen we Philippe Geubels onlangs kandidaten zagen ronselen voor het tweede seizoen van ‘Taboe’, en hij van de gelegenheid gebruikmaakte om Ken Delissen nog eens op het scherm te toveren. We kennen Ken nog als de verlamde turnleraar uit de allereerste aflevering van de reeks, waarin hij geestig weerwerk bood aan Geubels’ plaagstoten en niet verlegen zat om wat rolstoelhumor.

KEN DELISSEN «Ik was vereerd toen Panenka me vroeg aan het rekruteringsfilmpje mee te werken, ook al ben ik niet langer dan vijf seconden in beeld. Helemaal op het einde van het filmpje stelt Philippe me de vraag: ‘Waarom moeten mensen zich inschrijven voor ‘Taboe’?’ Maar hij laat me niet uitspreken, dus meer dan ‘omdat het zo leuk is’ krijg ik er niet tussen.»

HUMO Wij laten je uitspreken, beloofd.

DELISSEN «Eindelijk! (lacht) Neenee, het filmpje was grappig bedoeld. Dat was ook precies wat zo leuk was aan meedoen met ‘Taboe’: er mocht gelachen worden. Ik ben blij dat die kolder ook in seizoen twee zal zitten.»

HUMO Was het filmpje met Philippe jullie eerste weerzien sinds het programma?