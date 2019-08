15 Minuten Beroemd: Nele en Jan uit 'Mijn pop-uprestaurant': 'Door al die aandacht loop je het gevaar dat je gaat denken dat je belangrijk bent'

'Ik ben blij dat we geen 19 meer waren toen we meededen aan 'Mijn pop-uprestaurant'. Ik weet niet of je dan al genoeg ruggengraat hebt om de stress de baas te kunnen' Jan Hendrickx

Het aantal deelnemers dat een goed draaiende zaak heeft overgehouden aan ‘Mijn restaurant’ of varianten, is ongeveer even zeldzaam als het aantal driesterrenzaken in ons land. Maak kennis met de uitzonderingen: Nele Smet en Jan Hendrickx. ‘Mémé Gusta’, dat in 2016 nog roemloos ten onder ging in ‘Mijn pop-uprestaurant’, geniet vandaag in het Gentse van een tweede leven.

HUMO Het kan bijna niet anders of jullie bekendheid heeft daarbij geholpen.