Twenty One Pilots – ondanks de naam een duo – wordt door de muzikale goegemeente gezien als een puberale hitmachine, met dank aan singles als ‘Ride’ en ‘Stressed Out’, die ze straks met brio zullen brengen op Pukkelpop. Maar met ‘Trench’, hun vijfde plaat, bewezen ze wel degelijk méér te zijn. En dat lijken ze zelf ook te beseffen: makkelijke jongens they are not. ‘De wifi is hier niet in orde. Hopelijk maken de fans dat goed.’