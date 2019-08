'Ik heb geleerd dat het in de liefde keihard werken is. Vroeger had ik er een te rooskleurig beeld van. Ik vond dat het allemaal maar vanzelf moest gaan'

IJDELHEID

Voor de rol van Patrick kwam Kevin Janssens zeventien kilo bij in zeven weken: de eertijdse pretty boy van de Vlaamse tv kweekte een papperig buikje en er groeide onder zijn kenmerkende kin nog een exemplaar of twee. Maar dat overtollige vet is er intussen alweer af, net als de ridicule coupe die hij op zijn schedelpan duldde: de Kevin die voor me plaatsneemt, op een terras met uitzicht op de Schelde, ziet er patent uit als altijd.

Kevin Janssens «Ik weet dat ik in ‘De Patrick’ niet op mijn mooist ben (lacht). Maar je kunt Patrick natuurlijk moeilijk portretteren met een sixpack. In zeven weken heb ik mij... een nieuwe ik aangemeten. Normaal sport ik vier keer per week, let ik op mijn eten, probeer ik gezond te leven... Die levenswijze heb ik van de ene dag op de andere overboord gegooid.