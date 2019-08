Dik drie decennia lang was de Hasseltse Bettie Elias (65) één van Vlaanderens hardstwerkende jeugdboekenschrijvers: 32 boeken in 34 jaar. In bijberoep! Vorige maand maakte ze met ‘Het tuinfeest’ de overstap naar misdaadromans voor volwassenen. Elias is ook de echtgenote van Noël Slangen (54) en al jarenlang administratief directeur in diens bedrijven. Cherchez, tussen twee hittegolven door, la femme: ‘Hij is jarenlang emotioneel verwaarloosd, maar hij is een vechter: hij komt alles te boven.’