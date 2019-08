De geheime plannen rond de nieuwe Bond: 'Speculaties over haar aantal bedpartners en een peperdure autoverzekering'

Turbulente dagen voor James Bond-fans: volgens ingewijden zal Daniel Craig in de volgende Bond-film – première in 2020 – namelijk afzwaaien als 007 en de legendarische codenaam overlaten aan niemand minder dan – ongehoord! – een vrouw. Bond-adepten wereldwijd reageerden shaken én stirred op het nieuws. Humo, zelf niet vies van een puik staaltje undercoverwerk, kreeg exclusief een scenario van de voorlopig titelloze Bond-prent in handen, en besloot twee dingen: de geruchten zijn waar, en spionnenwerk blijft vooralsnog een mannenwereld. Enkele uittreksels:

‘Openingsscène. Terwijl we in de achtergrond Daniel Craig zien wegwandelen, zien we onze heldin benoemd worden tot zijn opvolger. Ze neemt, nadat haar bazen onderling vruchteloos overlegd hebben over een alternatief (‘poepeke’, ‘schat’, ‘suske’), voor het gemak ook de ‘007’-codenaam over. Nadat onze heldin plechtig zweert dat ze geen prangende kinderwens meer heeft, krijgt ze haar eerste opdracht: de wereld redden van een geniale booswicht die beschikt over kernwapens.’

‘Cut naar een ondergrondse bunker, waar de nieuwe 007 door uitvinder Q vertrouwd wordt gemaakt met de nieuwe Bond-mobiel. We zien hoe Q één voor één de snufjes overloopt van de splinternieuwe Aston Martin, die naast mitrailleurs in de koplampen en ingebouwde schietstoelen deze keer ook voorzien is van meerdere achteruitrijcamera’s en een peperdure omniumverzekering met extra aanrijdingsformulieren. Q wijst erop dat de benzinetank niet alleen dubbel gepantserd is, maar zichzelf ook leegpompt als de verkeerde brandstof wordt getankt. Achter het stuur treft 007 een post-it aan op de zonneklep: ‘Gas rechts, rem links’.’

‘Close-up op het verbouwereerde gezicht van 007, die te horen krijgt dat ze, naar analogie met haar loon, slechts twee derde van de kogels van haar mannelijke collega’s zal krijgen. Het pistool dat ze toegewezen krijgt, is bovendien een maatje kleiner – voor vrouwenhanden – en werd ontworpen om zo weinig mogelijk nagels te breken tijdens een vuurgevecht.’

‘Cut naar een hotelbar. 007 bestelt een Cosmopolitan, maar de ober wijst haar erop dat die cocktail niet op de kaart staat. Onze heldin neemt genoegen met haar tweede keuze: een Hoegaarden Rosé, shaken not stirred.’

‘Tweede deel van de film: bij de terugkeer van een succesvolle verkenning, die ze op Bond-wijze afgerond heeft door het bed te delen met haar aantrekkelijke mannelijke tegenspeler, komt 007 tot de vaststelling dat op het MI6-hoofdkwartier het gerucht circuleert dat ze ‘makkelijk’ zou zijn. Er wordt luidop gespeculeerd over haar aantal bedpartners, en hier en daar wordt ze ook als ‘slet’ bestempeld door mannen wier avances ze eerder afwees.’

‘De grote finale: nadat 007 met veel moeite doorgedrongen is tot de vijandelijke basis door zich een weg te banen langs stalen roosters die hoge hakken opslokken en een ondoordringbaar glazen plafond, is het tijd voor de confrontatie met de booswicht. Naar goede gewoonte doet die vóór het gevecht zijn meesterplan uit de doeken, maar omdat hij tegen zijn verwachtingen oog in oog staat met een vrouw, doet de schurk dat heel uitgebreid en erg traag. Tijdens dit geval van mansplaining ziet 007 de kans schoon om de booswicht bij verrassing een kogel door de borst te jagen. De schurk sterft een roemloze dood, van zijn laatste woorden gebruikmakend om op te merken dat 007 ‘toch mooier zou zijn als ze haar haar los zou dragen, en misschien iets vaker zou lachen’.’

‘Slotscène: nadat 007 eigenhandig de wereld gered heeft van de ondergang, wordt onze heldin ontvangen op Buckingham Palace, waar ze zevende in rij is om bedankt te worden door de Queen – na haar mannelijke diensthoofd, diens secretaris, diens kleermaker, de jongen die de post sorteert, de man die in de MI6-kantine de soep uitschept en de bonkige Telenet-installateur die het internet aangesloten heeft op het hoofdkantoor.’