'Ik zou nooit zomaar zeggen: 'Lees eens wat meer boeken', want de meeste boeken trekken op niks'

Thomas Vanderveken: ‘Zot in het museum’

THOMAS VANDERVEKEN «Ik ben ervan overtuigd dat cultuur zowat het enige is dat we ‘hebben’. Mensen trekken naar Parijs omdat die stad een bepaalde sfeer over zich heeft: het is een mooie stad vol prachtige gebouwen en pleinen. De kunst zit er in de ruimtelijke ordening vervat. Je gaat naar Parijs om de Arc de Triomphe, de Eiffeltoren en het Musée d’Orsay te bekijken, om over het plein van het Louvre te wandelen en daarna het museum zelf misschien te bezoeken.

»Waarom is het zo erg als de Notre-Dame afbrandt? Omdat het een unieke kunstschat is: er is maar één kathedraal in de hele wereld die er zo uitziet. Duizend jaar schoonheid naar de kloten, omdat onze generatie er achteloos mee is omgesprongen!