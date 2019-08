Haruki Murakami: 'Als je té intelligent bent, kun je geen fictie schrijven. Maar als je te dom bent, lukt het ook niet'

Haruki Murakami (70) weet niet van ophouden. In 2018 verscheen zijn roman ‘De moord op Commendatore’, die in het Nederlands in twee delen is uitgegeven, en begin dit jaar publiceerde hij zijn essaybundel ‘Romanschrijver van beroep’. Het is veertig jaar geleden dat Murakami debuteerde met de novelle ‘Luister naar de wind’. Een gesprek met Japans beroemdste auteur: ‘Als mijn personages hun doel in het leven vinden, worden ze op de één of andere manier teleurgesteld. Dat is een soort motief in mijn werk: een zoektocht zonder happy end.’