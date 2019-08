Herman Brusselmans: 'Een boer die een lading hagel naar die eikels van jongeren schiet, daar heb ik veel begrip en respect voor'

'Het is niet vreemd dat een boer het allemaal weleens beu wordt, z'n buks tevoorschijn haalt en een lading hagel naar die eikels schiet'

Een boer heeft het niet gemakkelijk. Dat begint meestal al bij de boerin. Dat is doorgaans een dik, lelijk wijf, met bossen stinkend haar in haar oksels, memmen tot op haar knieën, en spataderen van aan haar knoessels naar boven tot aan haar uitgezakte preut. Die boerin is door de boer met tegenzin een paar keer beklommen tijdens het begin van hun huwelijk, waaraan enkele kinderen zijn ontsproten, die het IQ hebben van de krul in een varkensstaart en het uiterlijk van een vogelverschrikker die aan flarden is gereten door de eksters, de raven en de sperwers. Deze kinderen worden later ook boeren, en dan begint de hele stamboommiserie opnieuw.

De boer heeft dagelijks te maken met onwillige, vervelende, agressieve of lamlendige kutbeesten. Neem nu een koe. Die staat maar wat te suffen in de stal of in de wei, die kijkt alleen even op als er een trein passeert, die schijt heel haar eigen kont vol en in plaats van halfvolle melk geeft ze volle melk, die in deze tijden van gezonde voeding geen stuiver waard is. Zwijnen, daar schiet de boer ook geen reet mede op. Lopen knorren dag en nacht, dat kunnen ze wel, maar een pootje geven, door een brandende hoepel springen of met z’n allen de polonaise dansen, daar zijn ze te dom voor. Onverdoofd geslacht worden, daar hebben ze eveneens wat op tegen, alsof het een verschil maakt of je een spies in je hersens krijgt met of zonder verdoving. Dood is dood. Dan zwijg ik nog over de geiten die het leven van de boer tot een hel maken. Dat mekkert maar, dat heeft een sik die niet om aan te zien is, dat geeft nog vollere en meer onverkoopbare melk dan een koe, en als de boer zo’n geit als huisdier probeert te houden, knabbelt die de vulling uit de kussens in de fauteuil, kakt ze de boel onder en zit ze als een dolleman de kat achterna, maar muizen vangen, ho maar.

Echt waar, ik heb nog nooit een geit gekend die muizen vangt. Of een bok die de baby van de boer en de boerin in het gezicht likt zonder de neus van dat klotekind te breken. Of een schaap dat het boerengezin vermaakt door omgekeerd aan de luster te hangen en een liedje van Hooverphonic te blaten. Daarnaast dient de boer z’n land te bemesten. Als hij dat doet en de wind zit verkeerd, krijgt hij al de mest in z’n eigen bakkes. Dan komt hij van het land met z’n kanis vol stront, en zegt de boerin: ‘Heb je je rotkop weer in de kont van de merrie gestoken, viezerik?’ Want ja, boeren hebben weleens een erotische verhouding met hun dieren. Bij ons in Hamme was er een boer, Krelis, en die trok dagelijks z’n stier Teunis af. Nu wilde Teunis af en toe weleens een orgasme (wie niet?), maar dagelijks sufgerukt worden, dat begon Teunis op den duur z’n kloten uit te hangen, en hij nam Krelis op z’n horens en slingerde hem tien meter verder tegen de stalmuur. Krelis leefde nog, maar had een driedubbele schedelbreuk en een zodanige hersenschade dat hij dacht dat z’n vrouw Mariëtte een tractor was. Hij sprong continu in haar nek en zei dan: ‘Broem broem broem.’ Dat is namelijk het geluid van de doorsnee tractor.

Maar goed, nadat de boer tot z’n scha en schande het land heeft bemest, moet hij van alles planten en zaaien. Daar zijn patatten bij, en maïs, en voederbieten, en knolrapen, en tarwe, en rogge en al die shit. En als het te warm is, verdorren die goederen, en als het te koud is, bevriezen ze, en als het te nat is, verzuipen ze, en als het te droog is, krimpen ze tot ze de afmeting van een okkernoot hebben, en geloof mij, een voerderbiet met de afmeting van een okkernoot, daar vangt de boer op de groentenveiling weinig geld voor. Daarom plantte boer Krelis uit Hamme okkernoten, in de hoop dat die, bij regenweer, zouden evolueren tot voederbieten. Dat viel lelijk tegen. Bovendien was boerin Mariëtte het, na de aanvaring van Krelis met Teunis, beu om als een tractor beschouwd te worden, en ze verdween met de noorderzon. Pas later bleek dat ze in Brussel-Noord in een hoerenkot werkte en vooral veel succes had bij perverten die dol waren op spataders van meer dan driekwart meter lengte.

Ook erg voor een boer is dat jongeren van de KLJ of van andere belachelijke jeugdverenigingen zomaar zonder toestemming over z’n velden lopen, de gewassen vertrappelen en stenen gooien naar het vee. Dus is het niet verwonderlijk dat een boer dat weleens beu wordt, z’n buks tevoorschijn haalt en een lading hagel naar die eikels van jongeren schiet. Een boer die dat doet, daar heb ik veel begrip en respect voor.