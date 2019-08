'Ik kan niet zingen, maar 'De Vlaamse Leeuw' zingen lukt me wel. Zéker als ik naast Jan Jambon sta, want die zingt lúíd'

Assita Kanko, de minst roomblanke aller Vlaams-nationalisten, komt speciaal van haar vakantieadres aan de kust naar het Europees Parlement – haar nieuwe werkplek – afgezakt om ons over haar hemel en hel op aarde te onderhouden. Charmant!

Assita Kanko «Mijn moeder zegt altijd dat ik une gourmande de la vie ben, een levensgenieter. Daarom is het voor mij zo fantastisch dat ik in een land leef waar ik vrij ben om van het leven te genieten zoveel ik wil. Ik rij na dit interview terug naar Blankenberge: het feit alleen dat dat kán, vind ik een voorrecht. Lang niet alle vrouwen op deze wereld hebben die mogelijkheid, hè? En ’s weekends, wanneer ik met mijn 11-jarige dochter Axelle op weg ben naar mijn moeder in Oostende, kan ik, zonder dat iemand me iets in de weg legt, stoppen aan de Starbucks in Wetteren: dan eten we allebei een karamelkoekje, waarvan we de karamel laten smelten. En daarna gaan we buiten op de schommel zitten. Da’s voor mij de hemel op aarde. Eén keer zijn we zelfs enkel voor dat koekje helemaal naar Wetteren gereden, en daarna weer naar huis.»