'Ik denk dat de traditionele partijen zich moeten neerleggen bij hun lot: ze gaan verdwijnen'

Bart De Wever vrijt extreemrechts op. De federale regeringsvorming lijkt geen millimeter op te schuiven omdat de twee grootste partijen elkaars bloed kunnen drinken. Europees president Charles Michel loopt warm, terwijl Brits premier en brexiteer Boris Johnson zich in gevechtstenue hult.

HUMO De korte samenvatting: het zijn roerige tijden?

WALTER ZINZEN (blaast, wuift en zucht tegelijkertijd) «De tijden zijn altijd roerig geweest.»

GEERT VAN ISTENDAEL «Wij zijn oud genoeg om ons het falen van het Egmontpact te herinneren, en het legendarische moment waarop premier Leo Tindemans in het parlement een bundel papieren in het rond zwaaide en aankondigde dat hij naar de koning zou stappen om ontslag te nemen. Om nog maar te zwijgen van de koningskwestie, die ons op de rand van een burgeroorlog bracht. En tijdens de schoolstrijd ging de christendemocratische oppositieleider Théo Lefèvre op de trappen van de beurs zijn aanhang oproepen om alle spaargeld bij staatsbank ASLK weg te halen. Stel je voor: iederéén had toen een spaarboekje bij de ASLK.»

ZINZEN «Het is waar wat Geert zegt: die problemen deden het land daveren op zijn grondvesten. Dit is... niets.»

HUMO Dacht u dat ook toen de verkiezingsresultaten bekend raakten op 26 mei?