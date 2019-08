‘A Bath Full of Ecstasy’ is, naast de kuip die in de vipruimte van Tomorrowland links van de champagne staat, ook de nieuwe plaat van Hot Chip. U wil meer weten? Ga dan op zaterdag naar Pukkelpop, of beter nog: lees gewoon verder! ‘Het zou ons bandmaatje oneer aandoen om te beweren dat hij nu pas de geneugten van xtc heeft ontdekt.’