'We hebben onszelf nooit al te serieus genomen en we gaan daar nu niet mee beginnen'

De geeks van Hot Chip zijn nog altijd niet van de vlotsten – tijdens het interview zitten afgevaardigden Alexis Taylor en Felix Martin met de benen over elkaar en de handen op de knieën kurkdroog Brits te wezen – maar de muziek knalt alweer als een katje in de microgolf. Speciaal: voor het eerst waren niet alleen Alexis en Joe Goddard belangrijk voor de sound, maar schreef de héle band mee.

Felix Martin «We hebben meer tijd dan ooit tevoren sámen in de studio doorgebracht. Vergelijk het met een boerenveld. Vroeger gingen Al Doyle, Owen Clarke en ik mee oogsten, maar nu hebben we mee gezaaid. Vroeger waren we de zeis, nu de mest (lacht).»

Alexis Taylor (met licht opgetrokken wenkbrauw) «Did you just call yourself a piece of shit? Nee, Joe en ik hebben wel nog stukken met ons tweetjes gecomponeerd, maar we hebben nooit eerder zoveel sessies gedaan met de voltallige band. Ik heb niets tegen onze fantastische tourneemuzikanten Rob (Smoughton, red.) en Sarah (Jones, red.), die de laatste jaren altijd bij de opnames betrokken waren, maar het deed toch deugd om nog eens, voor het eerst sinds lang, alléén met de originele vijf in de studio te zitten. Wist je trouwens dat Hot Chip sinds de debuutplaat, bijna vijftien jaar geleden, nooit aan z’n line-up heeft gemorreld?»