De strijd om onze aandacht: 'Multitasken is een illusie'

Trillende gsm’s, piepende tablets: er is een ongekende strijd om onze aandacht gaande, zegt hoogleraar cognitieve psychologie Stefan van der Stigchel (39) van de Universiteit Utrecht. Daarom is het belangrijk te snappen hoe concentratie werkt. En daarom ook doet hij sinds kort elke dag aan meditatie. Jarenlang stond hij er ronduit sceptisch tegenover, maar nadat hij tal van wetenschappelijke studies over het effect van meditatie had gelezen, ging hij het zelf proberen.

Stefan Van der Stigchel «Sluit je 10 minuten af van de buitenwereld en voor afdwalende gedachten, en focus je op één enkele lichaamssensatie, zoals je ademhaling. Zo train je jezelf om je te concentreren op één taak, zonder onderbreking. Wie dat goed kan, kan zich vervolgens ook beter focussen op andere taken, bijvoorbeeld op het werk.»

– Een bekend fenomeen: je probeert een boek te lezen, maar binnen de minuut heb je je gsm vast. Verschrompelt ons concentratievermogen?

Van der Stigchel «Er is absoluut een ongekende strijd om onze aandacht gaande. We lopen de hele dag rond met toestellen waarmee iedereen ons op elk moment van de dag kan bereiken. Toch betekent dat niet dat we ons vermogen tot concentreren aan het verliezen zijn. Er is voorlopig nog geen wetenschappelijk bewijs dat er echt iets grondig misgaat.»

– Hoe meten wetenschappers het concentratievermogen?

Van der Stigchel «Meestal met heel saaie taken, zoals een bewegend stipje volgen op een computerscherm. Dat meditatie de concentratie bevordert, blijkt ook uit experimenten. Hersenscans geven ook aan dat concentratie het tegenovergestelde is van dagdromen, waarbij je gedachten alle kanten op schieten.»

– Sommige mensen zeggen dat ze prima kunnen omgaan met alle prikkels van de moderne tijd, omdat ze goed kunnen multitasken.

Van der Stigchel «Dat is een illusie! Ja, wandelen en praten, dat gaat wel samen. Maar niemand kan tegelijkertijd een rekensom maken en een gesprek voeren. We doen ingewikkelde taken achter elkaar, niet simultaan. Sommige mensen kunnen wel sneller switchen tussen taken dan anderen, maar doeltreffend is dat zelden. Je kunt beter eerst de ene taak afronden en dan pas doorgaan naar de volgende.»

– Nog tips voor meer concentratie?

Van der Stigchel «Schakel de meldingen op je gsm zoveel mogelijk uit, dus geen piepjes bij nieuwe mails. Leg je gsm niet naast je toetsenbord, waardoor je ogen bij het minste of geringste signaal afdwalen. We zijn geen willoze slaven van die toestellen, we kunnen ons er juist heel goed tegen weren.

»Er is sinds kort een WhatsApp-verbod voor fietsers. Ik heb het idee dat het aanslaat: niet appen op de fiets begint de sociale norm te worden, zoals dat eerder is gegaan met onuitroeibaar geachte gewoonten als roken in openbare ruimtes.»