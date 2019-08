Marc Didden: 'Kunst is goed'

Tijd om nog eens een boek te lezen, dacht ik vorige week bij het vallen van de eerste bladeren. Maar al mijn Suskes en Wiskes waren op en wat er op de stapel der Half of Helemaal Ongelezenen lag, kon mij op dat ogenblik niet écht doen warmlopen. Tevens was het drukwerk dat ik zoals gewoonlijk kriskras door elkaar aan het verbruiken ben, ook al niet echt opgewassen tegen de hevig aan de gang zijnde hondsdagen.

Even bij de K van ‘Kunst’ halt houden dan maar, en de vingers laten glijden langs de ruggen van de catalogi die ik al jaren meesleur van tentoonstellingen in binnen- en buitenland, en die ik daarna meestal vergeet te bekijken, om ze dan, als ik ze eens nodig heb, niet meer terug te vinden. Story of my life.

Maar deze keer had ik geluk. Via een vintage bijzettafeltje viste ik ‘Mondo Cane’ op, de catalogus die hoort bij de gelijknamige expo van Jos De Gruyter en Harald Thys, onze zendelingen op de lopende Biënnale van Venetië. Wanneer ik het meertalige boekwerk opensla op een willekeurige pagina, ben ik meteen geamuseerd door een passus die handelt over de historiek van de gant de toilette, een nuttig voorwerp dat wij flamouchen doorgaans een washandje noemen. Het is wat in onbruik aan het raken, melden de auteurs, omdat het gek genoeg door sommigen als onhygiënisch beschouwd wordt. Het washandje is overigens het populairst in Nederland, België, Frankrijk en het Canadese Quebec. Maar ook in Duitsland en zelfs Iran wordt het courant gebruikt. Ik dacht dat u dat wel wilde weten.

Kunst is goed voor ons.

Marc Didden