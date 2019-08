Pierre Kompany sloeg als studentenleider op de vlucht voor de Congolese dictator Mobutu en bouwde een nieuw leven op in Brussel. Nu is hij de eerste zwarte burgemeester van België: het was even wereldnieuws, iets wat anders alleen zijn oudste zoon Vincent overkomt. Twee uur lang zal hij ons onderhouden over racisme, plastic in de zee en de veelbesproken terugkeer van Vincent naar Anderlecht: ‘Die nederlaag op de eerste speeldag van de competitie was het beste wat hem kon overkomen.’