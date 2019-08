Heleen Debruyne: 'Seks op late leeftijd is nog altijd even plezant, of plezanter misschien. We hebben alleen meer glijmiddel nodig'

Dat we ons graag seksueel bevrijd wanen, oreer ik, maar dat dat in de praktijk nogal durft tegen te vallen. De zaal luistert. Meer dan de helft van de zitjes is gevuld met vrouwen van boven de 50 – zo gaat het meestal. Een heerlijk publiek: aandachtig, beleefd, maar niet kritiekloos.

Als je naar de theaterzalen kijkt, naar de cijfers van de boekenverkoop, moet je vaststellen dat vrouwen van een zekere leeftijd de culturele wereld draaiende houden. Die wereld dankt hen te weinig met interessante rollen, respect en invloedrijke postjes. Ik ratel nog een tijdje door, over hoe er ondanks de seksuele revolutie nog veel onuitgesproken normen zijn. Dat die zo moeilijk beet te nemen en uit te roeien zijn, nu we alles denken te mogen, nu seks alomtegenwoordig is en officiële censuur niet meer bestaat.

Maar dat vrouwen die in de slaapkamer gewoon doen waar ze zin in hebben nog altijd best zeldzaam zijn. Dat het voor mannen vandaag ook niet makkelijk is. Ook zij worden gestuurd door verwachtingen en rollenpatronen en tegenwoordig moeten ze dan ook nog eens spieren kweken. Dat de meeste artsen nog niet begrepen hebben dat er een verband is tussen seksueel welzijn en algemeen welzijn. In hun spreekkamer zwijgen ze seks dood, uit onbewuste schaamte of uit tijdsgebrek. Instemmend geknik. Een hand schiet de lucht in. Een vrouw, ver boven de 50, wakkere blik.

‘Ik begrijp wat u zegt,’ begint ze. ‘Ik was laatst op een lezing over stress en wat je daaraan kunt doen. Masturberen, fluisterde ik. Het is toch waar, dat helpt toch echt? Je had moeten zien hoe de mensen naast me reageerden. Daar spreekt men niet over! We zijn toch 2019?’

Ze heeft de zaal op haar hand en zet haar betoog verder. ‘Maar dit is ook een prachtige tijd. Ik ben nu 80 en sinds mijn scheiding heb ik zoveel plezier. Alles kan!’ Ze begint aan een opsomming. ‘Wat er tegenwoordig allemaal bestaat! Onenightstands. Friends with benefits. Seriële monogamie. En weet u dat er zelfs jonge mannen zijn die op oudere vrouwen vallen? Die vrijen fijner, vinden ze.’

Even voel ik me een doemprofeet, met mijn vermoeden dat ware seksuele vrijheid bijna onbereikbaar is. Dan besef ik dat deze 80-jarige zeldzaam is: wie heeft er het lef en de mogelijkheden om van alle individuele vrijheden die we op papier hebben ook te genieten? Schaamteloos, met een speelse middelvinger naar de oordelen van de omgeving. ‘Mijn dochter vindt het vreselijk, al die mannen bij mij thuis. Maar ik word er gelukkig van.’ Ze is een uitzonderlijk specimen. Eentje om een voorbeeld aan te nemen. Om verhalen op te baseren. Want dat vindt ze wel jammer, dat je zo weinig hoort, leest of ziet over oude mensen die met plezier vrijen. ‘Ik vond het dus wel moeilijk om mijn lichaam ouder te zien worden. Terwijl seks nog altijd even plezant is. Plezanter misschien wel. We hebben alleen meer glijmiddel nodig.’ Ik hoop dat een producent van glijmiddel haar wil opvoeren in een reclamespotje.