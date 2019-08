Brad Pitt en Leonardo DiCaprio: 'Wij waren telkens opnieuw op het juiste moment op de juiste plaats'

Grote Tarantino-fans kunnen op dinsdag 13 augustus om 20u terecht in Cinema White in Brussel voor Humo's avant-première van 'Once Upon a Time in Hollywood'. Doe hier mee met onze quiz en win!

'Plots was het gedaan met love and peace: na de Manson-moorden op rijke blanke beroemdheden leek níémand nog veilig'

‘Once Upon a Time in... Hollywood’ lijkt wel voor Brad Pitt (55) en Leonardo DiCaprio (44) gemaakt: ze lijken zo op hun gemak, dat je meermaals de indruk hebt dat ze gewoon zichzelf spelen. We schrijven 1969, en DiCaprio geeft gestalte aan Rick Dalton, een filmster uit de fifties die voelt dat zijn gloriedagen achter de rug zijn. Pitt speelt Cliff Booth, die de stunts in Daltons films voor zijn rekening neemt en in het dagelijkse leven zijn boezemvriend is. In ‘Once Upon a Time in... Hollywood’ lijken ze heel Los Angeles te doorkruisen, terwijl ze naar een soundtrack van uitgelezen popsongs luisteren. Verre van onaangenaam, maar de kijker zal vooral oog hebben voor Margot Robbie als Sharon Tate, en de dreiging van de sekte van Charles Manson hangt boven elke scène.

De film zal het publiek ongetwijfeld in twee kampen verdelen. Kijkers moeten wel in het achterhoofd houden dat Debra Tate, de zus van Sharon, achter ‘Once Upon a Time in... Hollywood’ staat. Tarantino heeft een adembenemende, extreem intense film gedraaid: het is zijn beste sinds ‘Pulp Fiction’ en doet door de nostalgische sfeer van onvervulde dromen denken aan ‘Inside Llewyn Davis’ van Ethan en Joel Coen. De prent overstijgt moeiteloos het decor van de stad waarin ze zich afspeelt, en wie ze bekijkt, zal plots missen wie hij ooit heeft liefgehad – het zou weleens de eerste film van Tarantino kunnen worden waarbij kijkers meer dan één traan moeten wegpinken. Maar daarvoor hadden Pitt en DiCaprio amper tijd.

'Ik kijk bijna alleen naar oude films. Eigenlijk verkeer ik de hele tijd in een nostalgische sfeer' Leonardo DiCaprio

– Heren, jullie draaien al drie decennia mee in Hollywood, maar dit is de eerste film waarin jullie samen te zien zijn. Waren jullie al vrienden vóór de opnames?