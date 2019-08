Rudimental: 'Na een festivaloptreden kunnen wij gewoon het publiek in. We worden toch niet herkend'

‘Ik kreeg net een bericht van Boris: hij komt vanavond!’ meldt Kesi Dryden enthousiast. Ik schrijf 24 januari 2019. Binnen enkele uren stelt Rudimental de fonkelnieuwe plaat ‘Toast to Our Differences’ voor in de AB. Maar eerst: nog wat chillen. Ik hang in de zetel met Kesi Dryden en zijn makker Piers Aggett, die samen de helft van Rudimental uitmaken. De Boris in kwestie is Boris Daenen: Netsky en Rudimental blijken goede vrienden.

Kesi Dryden «We zaten enkele weken geleden nog in de studio met Boris. We werken samen aan een nieuw nummer. Netsky is een klinkende naam in het Verenigd Koninkrijk. Wij zijn grote fans.»

Piers Aggett «Boris is naar ons optreden in Vorst gekomen in november 2015. Zijn steun betekende veel voor mij. De schietpartij in de Bataclan had een week eerder plaatsgevonden, op 13 november. We waren genoodzaakt om ons optreden in de Bataclan, dat op 19 november had moeten plaatsvinden, af te zeggen. Een dag later stond Vorst op onze planning. Het krioelde van de soldaten in Brussel. Een kwartier voor ons optreden kwam de security ons melden dat Brussel in lockdown ging: ‘Als jullie willen afzeggen, kan dat natuurlijk.’ We waren bang, maar we weigerden om ons aan de angst over te geven. We hebben toen één van onze beste optredens ooit gespeeld. Niet iedereen met een ticket is komen opdagen, maar het publiek dat wél aanwezig was, was fenomenaal: ze hebben ons álles gegeven. Ik heb geweend tijdens dat optreden, en erna ook. Ik heb zelden de kracht van muziek zó gevoeld als toen. Ik ben blij dat ik terug in Brussel ben.»