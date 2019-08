Op school leerden wij over de Alpen en de eeuwige sneeuw, zoals wij leerden over Egypte en de piramides. Zaken die niet veranderen. Maar er verandert wel degelijk iets. De sneeuwwinters worden korter. De gletsjers smelten. De permafrost dooit en steen- en slijklawines komen naar beneden. En dat in een regio waar veertien miljoen mensen wonen en waar vakantiegangers jaarlijks vijfhonderd miljoen overnachtingen boeken.