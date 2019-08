Zomer van de zwembadterroristen: 'Als het zo doorgaat, moeten er binnenkort zwembaden de deuren sluiten'

'We moeten werk maken van preventie, maar de rotte appels moet je hard aanpakken. Met een aantal jongens valt gewoon niet meer te praten'

Begin juli raakte bekend dat de familie van een 13-jarig meisje aangifte van een aanranding had gedaan bij de Gentse politie. Het meisje zou door meerdere onbekenden betast zijn in het zwembadcomplex Rozebroeken. Daarop getuigde Valerie* (24) in Het Laatste Nieuws dat ze in maart 2018 verkracht was in de hamam van het complex.

Valerie «Ik werd aangesproken door een man die vroeg of hij mij en mijn vriend mocht insmeren met een testproduct. Hij leek betrouwbaar, en we beslisten het toe te staan. Bij mijn vriend was er geen probleem, bij mij wel. De man betastte mijn borsten en penetreerde mij met zijn vinger, zonder dat mijn vriend het opmerkte. Ik bevroor van angst. Even later vond ik toch de moed om in het oor van mijn vriend te fluisteren wat er gebeurd was. Hij heeft meteen de redder gealarmeerd, maar intussen was de man al verdwenen. Samen met acht agenten heeft mijn vriend toen het zwembad doorzocht. Uiteindelijk hebben ze hem in een kleedhokje gevonden, waar hij zich had verstopt.»