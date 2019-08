Een Britse psychiater vertelde me dat, statistisch gesproken, de kans reëel is dat je vanaf 71 gemaakte reizen ooit in een restaurant, op een terras of in het zwembad van het hotel naast een seriemoordenaar, een sadist, een spion of een pedofiel hebt gezeten of gezwommen. Ik zit aan ongeveer zeshonderd reizen, dus die ontnuchterende boodschap bleef lang nazinderen. Naast wie hebt u al nietsvermoedend gezeten of gezwommen?