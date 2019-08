'Ik hou van alles wat vloeibaar is en waar alcohol in zit. Behalve whisky-cola en rum-cola, dat is bagger'

Zwangere Guy «Ik hou van alles wat vloeibaar is en waar alcohol in zit. Enfin, nee: whisky-cola of rum-cola vind ik bagger. Maar een goed glas wijn sla ik niet af. En op staminee drink ik ook graag bier, als aperitief. De Belgische cafécultuur, en met name de Brusselse, dat is toch iets fantastisch? Als ik de tijd heb, doe ik niks liever dan met vrienden zitten zeveren en discussiëren en dromen in de Daringman, Le Coq of de Brasseurs, waar ze de lekkerste pinten van de tap hebben. Op café worden ook altijd de beste plannen gesmeed. Nu, weinig van die zattemansideeën worden daadwerkelijk uitgevoerd, maar ik schrijf er veel van op, en doe er achteraf wat mee.»

HUMO Wat eten we na het aperitief?

Zwangere Guy (blaast) «Ik lust alles. Behalve bananen dan, daar moet ik van kokhalzen. Maar wat ik misschien nog het allerliefste eet, zijn oesters. Bij voorkeur met een wit wijntje erbij, een goeie boterige Meursault. I love it. Ik ben ook een groot vleesliefhebber, maar vleesgerechten maak ik liever zelf dan dat ik ze op restaurant eet: het meeste heb ik geleerd van mijn vader, die beenhouwer is. Een tijdje geleden heeft er zich in de Marollen, mijn buurt, een geweldige nieuwe slagerij gevestigd, Spek & Boonen – de beenhouwer in kwestie heet Boonen. Koop ik vlees, dan is het daar.»

HUMO Hoe stel je je de hemel op aarde voor?