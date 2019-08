Six Strings met Nele Janssen (Peuk): 'Mijn eerste gitaar heb ik verkocht, maar spijt heb ik niet'

Ex-roadie Michel Hakim Moldenhauer fotografeerde de afgelopen jaren voor zijn Six String Project ruim tweehonderd Belgische muzikanten met hun favoriete gitaar en interviewde hen over hun instrument. Dit najaar verschijnt het hele project als boek in drie delen, Humo laat u deze zomer lang zes weken voorproeven. Deze week: Nele Janssen van Peuk en haar Fender Mustang 1978

– Wat betekent perfect gelukkig zijn voor jou als muzikant?

Nele Janssen «Gewoon het plezier om iets te kunnen maken, om jezelf te verliezen in je eigen creativiteit.»

– Welke nog levende gitarist bewonder je het meest?

Janssen «Eén van mijn favoriete artiesten is Patti Smith. Ik zag haar al een paar keer optreden en heb ook haar boeken gelezen, vol geweldige verhalen over de punkscene van New York in de jaren 70 en 80.»

– Als je zou sterven en moet terugkeren als een gitaar, als welk model moet dat dan zijn?

Janssen «Een oude, versleten gitaar die vaak gebruikt is, maar nog altijd goed klinkt.»

– Welke gitarist zou je opnieuw tot leven willen wekken?

Janssen «Kurt Cobain. Een fantastische songschrijver.»

– Welke gitaar uit je collectie is je favoriet?

Janssen «Mijn Fender Mustang 1978. Ik heb een Jaguar uit de jaren 60 die meer geld waard is, maar ik hou nog altijd meer van Musty, omdat die gitaar kleiner, lichter en sneller is. En voor zo’n kleine gitaar klinkt ze ook geweldig.»

– Welke versterker laat je gitaar het beste klinken?

Janssen «Oude transistorversterkers. Die zijn niet zo duur. Bij Peuk speel ik met andere versterkers, een oude Fender Twin Reverb en een Fender Hot Rod Deluxe, maar misschien werken die beter in die groep. Ik ben verschillende versterkers aan het uittesten; het perfecte geluid heb ik nog niet gevonden, maar misschien is dat niet erg momenteel.»

– Heb je ooit een gitaar verkocht waarvan je nu spijt hebt dat ze weg is? Of is er ooit een gitaar van jou gestolen?

Janssen «Mijn eerste gitaar, waar ik nog altijd warme herinneringen aan heb, heb ik verkocht. Maar ik heb daar geen spijt van, omdat ik weet dat ze in goede handen is. Het is leuk om te weten dat iemand anders er plezier van kan hebben.»

– De onmogelijke droom: is er een gitaar waar je nooit de hand op hebt kunnen leggen omdat ze te duur of te zeldzaam was, of omdat iemand anders ze al had?

Janssen «Erik Debny (Hasselts singer-songwriter en frontman van The Shovels, met wie Nele samenwerkte op de plaat ‘Beat the system’, red.) heeft een Gibson CF100 uit de jaren 50. Die gitaar vind ik prachtig, maar ze is te duur voor mij. Maar telkens als ik bij hem thuis ben, kan ik erop spelen. Al bij al ben ik tevreden met de gitaren die ik heb.»

Meer info op sixstringproject.com.

Peuk speelt op 15 augustus op Pukkelpop (info en tickets), op 13 september op Leffingeleuren (info en tickets), op 5 oktober in café Den Trap in Kortrijk en op 31 oktober in café Oude Ketel in Heist-op-den-Berg.