Sommige mensen zijn doodsbang dat de Humo is uitverkocht, andere worden panisch wanneer er opnieuw gepraat wordt over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Er zijn mensen die spontaan in de broek plassen als ze aan het woord ‘dopingcontrole’ denken. Maar dat is allemaal niets vergeleken met de angsten die dertien procent van de bevolking met échte fobieën en angststoornissen uitstaat. Lees en huiver.