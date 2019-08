Wilfried Paesschierssens kreeg als deel van ‘Sorry voor alles’ zelfs een eigen kledinglijn, waardoor het meteen ook iets moeilijker werd om hem niet te verwarren met Beyoncé.

Wilfried Paesschierssens «Ongelofelijk was dat. Toen ze me dat vertelden, dacht ik: ze hebben één of twee T-shirts en een klakske gemaakt met mijn naam erop. Maar nee, het ging écht om een hele kledinglijn. En dat marcheerde geweldig! Zelfs bij de VRT hadden ze niet verwacht dat het zo’n hype zou worden. Ik heb daarna nog talloze foto’s gezien van mensen die mijn kleren droegen.»

HUMO Niet alleen kwam je in de studio van ‘Sorry voor alles’ tot de vaststelling dat je een maand lang gevolgd was, er zat ondertussen ook een miljoen mensen te kijken naar hoe dat in zijn werk was gegaan. Besefte je dat ten volle?