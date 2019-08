Ewout Leys «De reikwijdte van ‘Blokken’ heeft me enorm verbaasd, want ik ben zelf helemaal geen televisiekijker. Ik stond ervan te kijken hoe fanatiek mensen kunnen zijn.»

HUMO Hoe fanatiek precies?

Leys «Héél fanatiek, en dan druk ik me nog voorzichtig uit (lacht). Sommige mensen hebben erg weinig scrupules: ze schrokken er niet voor terug om me bij het winkelen weinig subtiel na te wijzen of me aan te staren. Af en toe riep iemand me zelfs na. De opnames van de ‘Blokken’-afleveringen vinden vier tot vijf weken vóór de uitzending plaats, dus ik had wel tijd om me voor te bereiden op de aandacht. Maar de reacties hebben toch al mijn verwachtingen overtroffen. Vooral op sociale media ging het er bij momenten heftig aan toe – daar verscheen ook meer dan één negatieve reactie.»

HUMO Waarop dan? Je strategie?