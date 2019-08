'Ik heb pas in mijn puberjaren geleerd hoe het voelt om op mijn bek te gaan'

Thor Salden «Ik word nog wekelijks herkend, meestal als ik met vrienden iets ga drinken. Als mensen al een paar glazen op hebben en de naam Thor valt, heb ik prijs. Vervelend vind ik dat niet. Een vriend van me is er zelfs onlangs pas achter gekomen dat ik Thor van ‘Eurosong for Kids’ ben. Hij had altijd gedacht dat ik toevallig dezelfde naam had en wist even niet waar hij het had.»

HUMO Hoe kom je eigenlijk aan die naam? Hadden je ouders een voorliefde voor de noordse mythologie?