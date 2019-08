VINCENT VALCKX «Het was vooral de aflevering met Danira Boukhriss die is blijven hangen in de hoofden van de mensen. In ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’, een populaire ronde die het moet hebben van de seksuele toespelingen, had ik geprobeerd Danira te verleiden door haar uitvoerig te vertellen hoe een partijtje voetbal tussen ons tweetjes er zou uitzien. Niks schunnigs, maar er zaten wel wat grappen in à la ‘Ik duik in al uw gaten’ en ‘Ik ruk op langs uw flanken’. Bij Danira heeft mijn humor toen niet gepakt – ze heeft na de finale Bart Cannaerts gekust – maar het filmpje is achteraf wel ontzettend vaak gedeeld op het internet, tot op voetbalsites toe. Ook in Nederland is het heel vaak bekeken. De Nederlanders hadden hun eigen versie van ‘Mag ik u kussen?’, maar kennelijk konden ze er maar niet genoeg van krijgen: nadat die van hun op waren, hebben ze ook de Vlaamse afleveringen uitgezonden.»

HUMO Tot dan hield je je doorgaans in stilte bezig als redacteur van het programma. Hoe was je zo plots aan de andere kant van de camera beland?