'De drang van vrouwen om hun borsten te delen is kennelijk groot. Doen, denk ik dan'

HUMO Ken je de zeven hoofdzonden eigenlijk?

Tatyana Beloy «Vooral dankzij jullie rubriek – katholiek ben ik niet. Dat is misschien vreemd, omdat mijn papa (voormalig voetballer Paul Beloy, red.) héél katholiek is opgevoed. Toen hij op zijn 4de naar België kwam, moest zijn vader meteen terug naar Congo. Mobutu was ziek en mijn grootvader was zijn chirurg. Mijn papa is hier opgevoed door twee nonnen. Mijn broer, zus en ik hebben de normen en waarden van zijn geloof wel meegekregen, maar we zijn nooit naar de kerk gegaan en op school volgden we zedenleer.

»Ik ben niet gelovig, maar ik zou mezelf ook geen atheïst noemen. Dan hoor je bij zo’n groep die rabiaat tégen is, en dat ben ik niet. Ik vind het meestal mooi dat mensen bij zo’n religieuze community willen horen. Onlangs zag ik tijdens opnames de cameraman, een gast van 25, zijn matje tevoorschijn halen om te bidden. Dat vond ik wel bijzonder.»

HUMO Heb jij nooit nood aan een schietgebedje?

Beloy «Ik geloof wel in een hogere kracht en daar communiceer ik graag mee. Als ik wat extra hulp kan gebruiken, kijk ik naar boven en zeg ik: ‘Komaan Rudy, effe hulp graag.’»

HUMO Rudy?