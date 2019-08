The Van Jets (Donderdag, Club)

‘I’ve Seen That Face Before (Libertango)’ – Grace Jones

Johannes Verschaeve «‘Love Will Tear Us Apart’ van Joy Division was mijn eerste keuze, omdat het zo direct binnenkomt, maar ik ben geland op ‘Libertango’ van Grace Jones. Ik ken het nummer al veel langer, maar een paar jaar terug was ik er echt helemáál van in de ban, toen het in de late uurtjes plots gespeeld werd op het trouwfeest van mijn maat Dijf Sanders en mijn hele wezen ernaartoe gezogen werd. Ik was obsessed, en heb er nadien nog een week lang van alles over zitten opzoeken. Ik leerde het ook zelf spelen, en heb het sindsdien een paar keer gecoverd. Vooral het contrast in dat nummer is zo sterk: door de reggaevibe is het warm en relaxed, maar het straalt ook een constante dreiging uit. Het is een soort herwerking van Astor Piazzolla’s ‘Libertango’ – binnen de tango nuevo een absolute classic – waar Jones lyrics voor heeft geschreven. Een nummer waar magie van afstraalt.»