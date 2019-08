'Ik háát mensen die zijn zoals ik. Telkens als ik iemand tegenkom die een vergelijkbaar karakter heeft, denk ik: ieuw, hou je klep!'

Billie Eilish is de derde meest gestreamde artiest op Spotify, haar debuutplaat ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ schoot naar de hoogste plaats in de Billboard 100, en twaalf van de veertien songs hebben in de hitlijsten gestaan: een absoluut record voor een artieste. Haar hit ‘Bad Guy’ stond op nummer één in meer dan een dozijn landen, haar ep ‘Don’t Smile at Me’ uit 2017 kampeert al anderhalf jaar in de charts en ze heeft inmiddels ruim 25 miljoen volgers op Instagram. Dave Grohl vergelijkt het met wat Nirvana in 1991 is overkomen. Haar vorige wereldtournee was uitverkocht en voor de huidige zijn nog amper tickets beschikbaar.

Ze begon songs te schrijven toen ze 11 was, en was 13 toen ze op SoundCloud een opname van ‘Ocean Eyes’ postte, een ballad van de hand van haar broer Finneas. Een paar weken later mocht ze een platencontract tekenen. Op haar 17de is ze één van de invloedrijkste artiestes van het moment, en ze is er nog altijd niet aan gewend dat ze alles gratis kan krijgen.