Humo sprak met Corine Bastide die 6 dagen in een autowrak gekneld zat

'Mijn enige angst was dat ik daar zou sterven, en dat mijn kinderen konden denken dat ik zelfmoord had gepleegd'

Het ‘mirakel’ in Saint-Georges-sur-Meuse haalde het wereldnieuws. Letterlijk op alle continenten vind je berichten en journaalitems over Corine Bastide. ‘Six days trapped in a car during heatwave’, het sprak wereldwijd tot de verbeelding. Ik heb al heel m’n leven een fascinatie voor overlevers. Krijgsgevangenen die een winterse dodenmars overleven. Skiërs die uit een graf in een lawine opstaan. Een Amerikaan die zes dagen gekneld zit in een canyon en die zijn arm amputeert om zich te bevrijden: ik heb ze gesproken. Net zoals de man van de watersnood in 1953. In die orkaannacht zag hij zijn ouders verdrinken en kon hij in een telefoonpaal klimmen die boven het water uitstak; dertig uur stond hij daar in de kou en de ijsregen. Wat maakt dat sommigen overleven? Wat maakt dat Corine Bastide het niet opgaf? Ik heb het haar gevraagd. Het is de eerste keer dat ze zo’n lang interview geeft.

In de warme ziekenhuiskamer ligt ze onbeweeglijk. Drie dagen geleden is ze voor de tweede keer geopereerd, er moesten schroeven ingeplant worden om haar wervelkolom te verstevigen. Haar hoofd mag ze niet bewegen, haar nek zit in een brace. Ze vraagt me op een laag bankje plaats te nemen, zo kan ze me aankijken zonder het hoofd te verroeren.

Corine Bastide «Ik heb alles bewust meegemaakt. De smak op de betonnen boord, de ‘sprong’ over de vangrail, de tuimeling tussen takken en bomen en de klap bij het neerkomen. Maar toen heb ik het bewustzijn verloren en pas de volgende ochtend schoot ik wakker. Ik besefte eerst niet dat de wagen op zijn kop lag. Pas toen ik rondkeek, realiseerde ik me: de auto ligt met zijn wielen omhoog en ik lig met mijn rug op de binnenbekleding van het dak. Ik zat ook gekneld, mijn benen staken tegen de voorruit en mijn zetel hing boven mij. Ik kon me amper bewegen, deels van de pijn, deels omdat ik half verlamd was.