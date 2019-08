Jan Peumans «Ik ben wereldberoemd in Vlaanderen, al jaren. Mij stoort dat niet, want ik heb de gave om met iedereen een babbeltje te kunnen slaan, van koning tot werkman. Alhoewel, met de koning spreken is zeer moeilijk, want de man kan niet dialogeren. Zijt ge met de trein?»

HUMO Ja.

Peumans «Zeer verstandig. Ik ook: ik ben van Riemst naar het station van Tongeren gefietst. Zo heb ik op de trein nog even verder kunnen lezen in mijn boekje van Vincent Scheltiens, ‘De sociaaldemocratie is doodziek’. Zeer interessant, en de titel klopt natuurlijk als een bus. Als je ziet wat er nog van de socialistische partijen overblijft, dat is toch ongelooflijk?»