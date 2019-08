Topsongs die kans maken op de Radio 2 Zomerhit

Muziekliefhebbers! Ets zondag 28 augustus met gloeiende priemen in al uw digitale apparaten, en leg voor de zekerheid nog een knoop in uw iOS- of Android-zakdoek, want op die dag wordt de winnaar van de Radio 2 Zomerhit 2019 bekendgemaakt. Intussen blijft het nagelbijten tijdens slapeloze nachten vol spanning die te snijden is als een rauwe biefstuk die weldra door een oud-leerling van de hotelschool in Koksijde tot een steak tartaar zal worden omgetoverd. Er wordt immers gefluisterd dat de strijd dit jaar spannender is dan ooit. Onze überpopkenner Clement Peerens weet daar alles over. Hopen wij.