Hoe zou het nog zijn met... Tine Van den Brande, Vlaams Parlementslid (Groen) en ex-actrice en -presentatrice

‘Hoelang zou het geleden zijn dat ik in Humo heb gestaan?’ mijmert kersvers Vlaams Parlementslid Tine Van den Brande (51). ‘De laatste keer was in Dwarskijker, toen Rudy Vandendaele me in een bespreking van ‘Stressvakantie’ de Moeder Teresa van de Gestrande Toerist noemde. Ik heb daar toen zo om moeten lachen.’ In een vorig leven was Van den Brande actrice en presentatrice. We hebben haar in alle hoedanigheden ontmoet, maar nooit hadden we vermoed dat ze nog één van de gezichten van Groen zou worden. ‘Het voelde echt aan als thuiskomen.’