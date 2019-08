'Ik heb een hekel aan dansvoorstellingen waarbij de dansers op het podium plassen, en door hun eigen urine rollen'

Daphne Paelinck «De hemel op aarde, voor mij is dat met een grote rugzak de wereld ontdekken. Zonder vooraf opgesteld plan: ik zie wel wat de volgende bestemming zal zijn, hoe ik daar ga geraken, en waar ik zal slapen. In de jungle voor mijn part, tussen de orang-oetans. Op die manier leer je de plaatselijke bevolking pas echt kennen, want je kunt niet anders dan contacten leggen. Zo heb ik het graag: ik word het liefst behandeld als een niet-toerist, dus ik vermijd de typische toeristenplekjes en ga in een klein barretje zitten, tussen de locals.»