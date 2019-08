Jean-Marie Dedecker noemt hem ‘de Remco Evenepoel van het judo’, en zelf is hij de laatste om de hoge verwachtingen te temperen. Judoka Matthias Casse werd een maand geleden Europees kampioen en is razend ambitieus. Op het WK in Tokio eind augustus gaat hij onomwonden voor de wereldtitel. ‘Als ik met zilver of brons in mijn handen sta, denk ik: shit, ik heb verloren.’