Verliefdheidsprofessor Jan Hindrik Ravesloot: 'Verliefdheid duurt tussen de drie maanden en drie jaar'

Zomerkriebels die omslaan in verliefdheid: het is van alle tijden, en je móét ervan genieten, zegt hoogleraar fysiologie Jan Hindrik Ravesloot van de Universiteit van Amsterdam, ook bekend als de verliefdheidsprofessor: ‘Vier de liefde!’

Jan Hindrik Ravesloot «Verliefde mensen verkeren in een permanente staat van euforie. Angsten en remmingen verdwijnen naar de achtergrond en je pijngrens ligt hoger. Je kunt er assertief en zelfverzekerd van worden. Je maakt bijvoorbeeld een praatje met een vreemde terwijl je dat anders nooit doet. Verliefdheid tilt je op. Alsof iemand al jouw registers opentrekt.

»Verliefdheid is bij sommigen ook meetbaar. Als je iemand die hevig verliefd is onder een MRI-scanner legt en een foto toont van diegene op wie hij of zij verliefd is, zie je dat delen in de hersenen ineens erg actief worden. Angst en depressieve gevoelens worden uitgeschakeld, terwijl hersengebieden die euforie en goede stemming bepalen, in overdrive gaan.»

– Hoelang kan verliefdheid duren?

Ravesloot «Tussen de drie maanden en drie jaar. Het houdt op als de eerste irritaties ontstaan. Dan kijk je anders naar die mooie lach, je hoort er ineens een hoog gilletje in. Of je baalt van tandpastaresten op de wastafel.»

– Blijf je langer verliefd als je niet samenwoont?

Ravesloot «Afstand versterkt de liefde. Dus je zou kunnen zeggen dat je langer verliefd blijft als je elkaar niet permanent ziet. Het is een volkswijsheid, maar die is niet onderzocht.»

– Gaat het over in houden van?

Ravesloot «Na verliefdheid ontstaat een zakelijke relatie. Daarin weeg je af of je bij elkaar blijft. Factoren als inkomen en kinderwens spelen een rol, net als eigenschappen en voorkeuren van de ander. Vind je het erg dat hij rookt? Zij houdt van zeilen, jij niet. Hij koopt liever een dure auto, jij een duurzame. Je maakt een plus-mintabel.»

– Moet je per se verliefd zijn om een goede relatie te hebben?

Ravesloot «Nee. We denken dat het zo hoort: eerst word je verliefd en dan trouw je. Ik ben niet tegen uithuwelijken, daar kunnen betekenisvolle relaties uit ontstaan.»

– Kun je verliefd zijn op het verliefd zijn?

Ravesloot «Verliefdheidsjunks bestaan, dat zijn mensen die van de ene verliefdheid overgaan in de andere. Het zorgt voor een bijzondere staat van lichaam en geest. Sommige mensen willen dat gevoel constant hebben.»

– Is er een verband tussen verliefdheid en vruchtbaarheid?

Ravesloot «Verliefdheid is het mechanisme om voortplanting te prikkelen. Normaal houden mensen gemiddeld een meter afstand van elkaar. Een soort onzichtbare grens. Als je verliefd bent, wil je door die grens heen.»

– Wat als verliefdheid onbeantwoord blijft?

Ravesloot «Onbeantwoorde liefde hoeft niet erg te zijn. Neem een tiener die verliefd is op een zanger. Dat is een mooie manier om ermee te experimenteren. Wat doen die gevoelens met je als je naar een foto kijkt of concerten bezoekt? Je leert hoe je verliefdheid onder woorden brengt én deelt. En hoe je omgaat met vriendinnen die op dezelfde zanger verliefd zijn.»