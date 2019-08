Jan Mulder: 'Vandaag zou Anderlecht een moord plegen voor Mbokani en hem zelfs opstellen als er geen wedstrijd is'

Maandag 29 juli in Het Laatste Nieuws, nadat Anderlecht – KV Oostende de dag ervoor 1-2 is geworden. Analist Marc Degryse in de rubriek Hattrick: ‘Kompany heeft meteen duidelijk gemaakt waar hij naartoe wil. Hij legt de lat hoog voor Anderlecht door met aanvallend en aantrekkelijk voetbal tot resultaat te willen komen.’

Een pagina verderop meent trainer Philippe Clement van Club Brugge over zijn spelers: ‘We hebben nog veel werk. Nu, ik ben bijzonder kritisch, omdat ik geloof in hun kwaliteiten. Daarom leg ik de lat zo hoog.’ Vierentwintig uur later maakt verslaggever Pieter-Jan Calcoen bekend dat Anderlecht Moise Kean van Juventus wilde huren. Dat lukte niet. Calcoen: ‘Het toont wel aan waar de lat ligt in de zoektocht naar een spits. Hoog.’ Diezelfde week verklaart coach Erik ten Hag van Ajax in Voetbal International: ‘De lat moet omhoog, qua mentaliteit.’

De Belgen hebben de lat inmiddels ook naar de politiek getransfereerd. HLN over de besprekingen tussen de N-VA en de SP.A. ‘Over wel of niet regeren met de N-VA hebben we ons nog niet uitgesproken. We weten wel waar de lat ligt als daarover beslist moet worden,’ beweert een lid van de SP.A. De schrijver van het stuk verklaart de zaak nader met: ‘Die lat werd afgelijnd in een onderhandelingsnota waaraan de voorbije weken werd gewerkt. Onder andere met eisen voor investeringen in de zorg, mobiliteit en het klimaat zeggen veel SP.A’ers ‘de lat zo hoog te leggen, dat de N-VA er vermoedelijk niet over wil.’

Worden wij, de lezers, wijzer van de hoogte van zo’n lat? Nee, het zegt alleen iets over de commentatoren en de voor de resultaten verantwoordelijke dames en heren in de (voetbal)organisaties. De hoge lat zou ambitie moeten aantonen – en doet het dan juist niet. Stapelgek word je van al die latten. Waar Anderlecht met Kean de lat te hoog legde, kocht het enkele uren later Kemar Roofe van Leeds United. Niemand kent precies de waarde van deze onbekende spits. Niemand in de Premier League was geïnteresseerd in hem. Mocht hij niet voldoen, dan heeft de club volgens manager Michael Verschueren nog altijd de geblesseerde Thelin achter de hand. Dat heeft één voordeel: lager gaat de lat niet. Een paar maanden geleden had Anderlecht de kans Mbokani, de veel scorende spits van Royal Antwerp FC, te contracteren. De onderhandelingen werden afgebroken omdat Anderlecht hem geen vaste basisplaats kon garanderen. Nu zou de club een moord plegen voor Mbokani en hem zelfs opstellen als er geen wedstrijd is. De lat springt als een jojo op en neer. Ze is zo onbetrouwbaar als de pest. Houd onmiddellijk op met lezen als de lat in een artikel opduikt – behalve in dit stukje natuurlijk en het in nieuwsbulletin van keepersschool Onder De Lat, als je een jong keepertje bent.

Vrijdag, 9 augustus. De derde speelronde van de Jupiler Pro League begint deze avond met RSC Anderlecht – KV Mechelen. Hoe staan beide teams ervoor? Na twee speeldagen had een Anderlecht met veel balbezit en een lat één punt. KV Mechelen, zonder lat, zes punten. Anderlecht móét winnen om aan te klampen. Niet bij Club Brugge of Standard Luik, maar bij KV Mechelen, dat wegens de zaak ‘Propere handen’ zonder goede voorbereiding aan de competitie begon – en vervolgens over de tegenstanders, onder wie kampioen Racing Genk, heen walste. KV Mechelen reist als favoriet naar het Lotto Park, het ooit zo gevreesde Constant Vanden Stockstadion. Vincent Kompany versus de Mechelse sterspelers Storm, Schoofs, Corryn en Van Cleemput. Benieuwd.